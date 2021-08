Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versammlung in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Am Samstagmittag fand eine Versammlung in Form eines Aufzuges durch das Stadtgebiet Ingelheim statt. Der Aufzug setzte sich gegen 14:20 Uhr mit rund 100 Teilnehmern am Ingelheimer Bahnhof in Bewegung und endete gegen 16:30 Uhr ebenfalls am Bahnhof. Während des Aufzuges wurde zunächst im Bereich der Selztalstraße aus der Versammlung heraus eine Rauchfackel auf ein Privatgrundstück geworfen. Im weiteren Verlauf kam es im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße erneut zur Zündung mehrerer Rauchfackeln. Hier erfolgt eine strafrechtliche Prüfung. Ansonsten verlief der Aufzug friedlich und es kam lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

