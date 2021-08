Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach - Motorradfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Mainz (ots)

In der Nacht zum vergangenen Sonntag kam es in der Industriestraße in Mombach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnisse zufolge verlor der Motorradfahrer gegen 02:15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Krad und kollidierte im Anschluss mit einem Baum. Der 29-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer.

Durch zufällig vorbeikommende Ärzte konnte der Verletzte erstversorgt werden. Der Kradfahrer wurde unmittelbar in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die Industriestraße zwischen der Dahlheimer Weise und der Hauptstraße komplett gesperrt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem unfallbeteiligten Krad um ein gestohlenes Fahrzeug, welches darüber hinaus entwendete Kennzeichen trug. Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell