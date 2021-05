Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Mit Flasche geworfen - Unfallflucht - Betrunkener stürzt mit Rad - BMX-Rad geklaut - Citroen aufgebrochen und beschädigt - Sechs Autos in Braunfels zerkratzt -

Dillenburg (ots)

--

Eschenburg-Roth: Flasche beschädigt Fassade -

Mit einem Flaschenwurf beschädigte ein Unbekannte in der Straße "Am Kirchacker" die Fassade eines Hauses. Am 29.04.2021, zwischen 06.55 Uhr und 15.10 Uhr schleuderte der Täter eine 0,33 Liter Bierflasche der Marke Veltins gegen das Haus. Die Reparaturkosten können derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Gestreift und davongefahren -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Mozartstraße bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Der Besitzer stellte seinen blauen dreier BMW Kombi am Freitag (07.05.2021), gegen 10.00 Uhr dort ab. Als er am nächsten Morgen, gegen 08.30 Uhr, zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Unfallschaden. Offensichtlich touchierte der flüchtige Unfallfahrer beim Vorbeifahren das Heck der Fahrerseite. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Betrunken mit Fahrrad gestürzt -

Schwere Verletzungen trug 26-jähriger Fahrradfahrer davon, nachdem er am Sonntagabend (09.05.2021) auf der abschüssigen Kallenbachstraße gestürzt war. Gegen 21.45 Uhr fuhr der Mittenaarer mit seinem E-Bike in Richtung Innenstadt. Er verlor die Kontrolle über sein Bike und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte ihn ins Wetzlarer Krankenhaus. Da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ordnete ein Bereitschaftsstaatsanwalt eine Blutentnahme an, die ein Arzt im Dillenburger Krankenhaus durchführte. Der 26-Jährige zog sich Schürfwunden und eine Kopfverletzung zu. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Bischoffen-Niederweidbach: Kinderrad verschwunden -

Ein mattschwarzes BMX-Kinderrad ließ ein Dieb am Wochenende aus einem Hof in der Straße "Auf der Leh" mitgehen. Der Dieb suchte am Samstag (08.05.2021), zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr das Grundstück auf und griff sich das rund 350 Euro teure Bike. Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Kinderrades nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Aus blauem Citroen bedient -

Im Zeitraum vom 06.05.2021 (Donnerstag) bis zum 08.05.2021 (Samstag) vergriffen sich Unbekannten an einem blauen Citroen. Die Täter brachen den Xantia X2 auf und ließen Werkzeuge aus dem Wagen mitgehen. Zudem beschädigten sie den Lack und stachen Reifen platt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.500 Euro. Zeugen, die die Täter zur genannten Zeit in der Straße "An der Kommandantur" beobachteten oder die sonst Angaben zu ihnen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Sechs Autos zerkratzt -

In der Nacht von Samstag (08.05.2021) auf Sonntag (09.05.2021) ließen Vandalen ihrer sinnlosen Zerstörungswut in der Straße "Kirschenhohl" aus. Die Lackschäden, die sie an sechs Pkw zurückließen, summieren sich auf mindestens 4.500 Euro. Zwischen 23.00 Uhr und 10.00 Uhr erwischte es die Besitzer eines blauen VW Beatle, eines gelben Fiat Panda, eines grauen Audi A4, eines grauen Audi A6, eines grauen Opel Astra sowie eines grauen Opel Zafira. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter beobachtet? Wer kann sonst in diesem Zusammenhang Angaben zu möglichen Tätern machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell