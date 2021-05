Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Sprinter blockiert B49 bei Biskirchen - Mülltonne in Manderbach angesteckt - Präventionsbanner der Polizei abgerissen und beschmiert - Wohnung in Wetzlar durchwühlt -

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg-Manderbach: Mülltonne angesteckt -

Schon einige Tage zurück liegt ein Mülltonnenbrand, zu dem die Dillenburger Polizei Zeugen sucht. Am späten Abend des 21.04.2021 (Mittwoch), gegen 23.40 Uhr, entdeckten Anwohner eine brennende Mülltonne, die zur Leerung am nächsten Tag an den Fahrbahnrand der Dillenburger Straße gestellt worden war. Beim Eintreffen der Polizeistreife war der Brand bereits gelöscht - die Tonne jedoch komplett beschädigt. Derzeit schließen die Ermittler eine vorsätzliche Inbrandsetzung nicht aus und suchen Zeugen: Wer hat im Zusammenhang mit dem Brand am späten Abend des 21.04.2021 in der Dillenburger Straße, in Höhe der Hausnummer 74, Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Bischoffen-Oberweidbach: Präventionsbanner beschädigt / Polizei sucht Zeugen -

Der Appell der Präventionskampagne "Du hast es in der Hand - überlasse nichts dem Zufall" richtetet sich an die Eigenverantwortung der Motorradfahrer sowie an die Rücksichtnahme der Autofahrer. Ein Banner dieser Kampagne hängt am Fahrbahnrand der Landstraße zwischen der "Eisernen Hand" und Oberweidbach, etwa in Höhe des Abzweigs nach Lohra, und rückte in der Mitte dieser Woche in den Fokus unbekannter Vandalen. Die Täter rissen das Banner ab und besprühten es mit roter Farbe. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wer hat die Täter zwischen Dienstag (04.05.20219) und Donnerstagmorgen (06.05.2021), gegen 08.00 Uhr beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Vandalen machen? Haben sich die Täter in den sozialen Medien oder über Messenger mit ihrer Tat gebrüstet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Wohnung durchwühlt -

In der Frankfurter Straße hatten es Einbrecher auf Wertsachen aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Am Donnerstag (06.05.2021), zwischen 10.00 Uhr und 16.20 Uhr nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner, verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus und brachen die Wohnungstür auf. Im Inneren durchwühlten sie auf der Suche nach Wertsachen mehrere Schränke und Kommoden. Was die Diebe mitgehen ließen ist derzeit noch nicht genau bekannt. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Frankfurter Straße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun: Sprinter blockiert die B 49 in Richtung Limburg -

Ein Überholmanöver heute Morgen (07.05.2021) auf der B 49 zwischen Leun und Biskirchen legte die Bundesstraße in Richtung Limburg für mehrere Stunden lahm. Auch der Gegenverkehr musste zeitweise gestoppt werden, um einen Abschleppdienst zur Unfallstelle zu bringen.

Gegen 08.40 Uhr waren ein Sattelzug und ein Sprinter auf der zweispurigen Bundesstraße unterwegs. Dort wo die beiden Fahrstreifen bereits zu einem einspurigen Bereich übergehen, überholte der 42-jährige Sprinterfahrer den Laster. Beim Einscheren touchierte das Heck des Sprinters die Front des Lasters. Hierdurch verlor der in Lahnau lebende Sprinterfahrer die Kontrolle über seinen Transporter. Letztlich verkanteten sich die Front des Benz mit der rechten Leitplanke und das Heck mit der Mittelleitplanke, so dass er die Fahrbahn komplett blockierte. Der Lahnauer trug leichte Verletzungen davon, die von einer Rettungswagenbesatzung begutachtet wurden - eine weitergehende medizinische Behandlung war zunächst nicht erforderlich. Der 61-jährige Lasterfahrer kam mit dem Schrecken davon. Die B 49 musste zwischen Leun und Biskirchen in Richtung Limburg voll gesperrt werden. Um die Anfahrt des Abschleppdienstes zur Unfallstelle zu ermöglichen, stoppte die Polizei kurzzeitig auch den Verkehr in Richtung Gießen. Die Bergung des Transporters und die Freigabe der Fahrbahn nach Limburg zogen sich bis ca. 12.20 Uhr hin.

Die Schäden an den beiden Fahrzeugen sowie an den Leitplanken schätzt die Polizei auf mindestens 38.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell