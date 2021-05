Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Mit Nagel gespickten Köder in Driedorf ausgelegt - Golffahrer in Wetzlar bestohlen -

Dillenburg (ots)

--

Driedorf: Köder mit Nagel ausgelegt -

Die Herborner Polizei warnt vor gespickten Ködern und bittet um Mithilfe. Am Montagmorgen (03.05.2021) meldete sich eine Katzenbesitzerin aus der Bergstraße. Ihre Katze war morgens mit einem Stück Wurst, in dem ein Nagel steckte, zurückgekehrt. Das Tier hatte einen Teil der Wurst abgekaut, sich aber nicht an dem Nagel verletzt. Die Besitzerin geht davon aus, dass der "Köder" im Bereich der Bergstraße ausgelegt worden war. Die Herborner Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Ermittler appellieren an Hunde- und Katzenbesitzer im Bereich der Bergstraße auf derartige Köder zu achten und bitten gleichzeitig um Hinweise zu dem Täter. Hinweise nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Aus Golf bedient -

In der Bahnhofstraße machte ein dreister Dieb gestern Abend (04.05.2021) reiche Beute. Gegen 18.30 Uhr hielt in Höhe der Sparda-Bank ein grauer Citroen Berlingo. Der Besitzer hatte seinen Wagen nicht abgeschlossen. Der Dieb öffnete in einem unbeobachteten Moment den Wagen und griff sich ein Mobiltelefon P40 von Huawei sowie eine Geldbörse mit etwa 70 Euro Bargeld und mehreren Kunden- und Bankkarten. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf mindestens 400 Euro. Zeugen, die den Dieb gestern Abend beobachteten, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell