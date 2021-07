Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geldbörse in Supermarkt gestohlen

Speyer (ots)

Am Mittwoch zwischen 18:00 Uhr - 18:20 Uhr nutzte eine bislang unbekannte Täterin bzw. ein unbekannter Täter einen günstigen Moment und entwendete die Geldbörse einer 71-jährigen Frau. Die Geschädigte befand sich in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße, legte während des Einkaufs ihre Handtasche samt Geldbörse in einen Einkaufwagen und ließ diesen mehrfach unbeaufsichtigt. An der Kasse musste sie feststellen, dass die Geldbörse entwendet worden war.

Die Polizei rät:

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. -Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell