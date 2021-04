Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Grundsteinlegung: Polizeidienstgebäude in der Robert-Bosch-Breite wird ausgebaut

Göttingen (ots)

Mehr Platz für die Autobahnpolizei, die Verfügungseinheit und die Diensthundführerinnen und -führer: Das Polizeidienstgebäude in der Robert-Bosch-Breite wird für mehr als zwei Millionen Euro aus- bzw. umgebaut. Den Grundstein legte Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, am Freitag (30. April) im Beisein des Leiters der Polizeiinspektion Göttingen, Rainer Nolte, und des Leiters der Autobahnpolizei, Matthias Rink, im Rahmen einer kleinen Feierstunde unter Einhaltung der coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln.

Baubeginn im Februar 2021

Bauliche Mängel, Unterhaltungsstau und Platzmangel - schon 2015 haben Vertre¬ter des Landespolizeipräsidiums bei einem Ortstermin am Standort der Autobahnpolizei in Mengershausen dringenden Handlungsbedarf festgestellt. Ein Neubau am aktuellen Standort war aus Kostengründen nicht zu realisieren, so dass die Entscheidung fiel, die Liegenschaft in der Robert-Bosch-Breite auszubauen. Nach langer Planung und viel Vorlauf haben die Arbeiten - zunächst im Außenbereich - inzwischen begonnen und werden bis zum Herbst 2022 dauern. Den Bauauftrag setzt das Staatliche Baumanagement Südniedersachsen um.

Die Baumaßnahme umfasst einen Anbau sowie Umbauten insbesondere im Erdgeschoss des Bestandsbaus. Zwei Etagen werden angebaut, so dass 270 Quadratmeter an zusätzlicher Fläche entstehen werden. Ein Anbau von 32 Quadratmetern im Erdgeschoss soll Platz für die Wache der Autobahnpolizei schaffen, im Obergeschoss werden Büroräume für die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Göttingen sowie eine weitere Organisationseinheit entstehen. Im Altbau wird im Erdgeschoss ein großer Mehrzweck- und Besprechungsraum mit etwa 39 Quadratmetern Größe entstehen. Im Erdgeschoss werden dann unter anderem auch die Diensthundführerinnen und -führer untergebracht. Weiterhin ist auch eine Carport-Anlage angedacht.

Bauarbeiten liegen im Zeitplan

Die Arbeiten an der Liegenschaft in der Robert-Bosch-Breite liegen aktuell im Zeitplan. Die notwendigen Abbruch- und Rückbauarbeiten im Erdgeschoss des Bestandsgebäudes sind inzwischen beendet. So wurden unter anderem Trockenbauwände abgerissen und Stemmarbeiten für Anschlüsse vorgenommen. Nächster Schritt wird die Errichtung von Trockenbauwänden sein. "Ich freue mich, dass die Arbeiten nach langer Planung jetzt endlich begonnen haben", freute sich Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten bei der Grundsteinlegung. "Die kommenden Monate werden für die Kolleginnen und Kollegen, die auch während der Bauphase im Gebäude tätig sein werden, sicherlich mit einigen Einschränkungen verbunden sein. Dafür können sie sich jedoch auf größere, moderne Räume freuen, die sie in absehbarer Zeit beziehen können." Auswirkungen auf den Dienstbetrieb werden die Arbeiten nicht haben, betont die Präsidentin abschließend.

