Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 43-Jähriger randaliert in Bankfiliale

Speyer (ots)

Renitent verhielt sich gestern um 13:12 Uhr ein 43-Jähriger in den Räumlichkeiten einer Bankfiliale in der Gilgenstraße. Der Mann fing aus unbekannten Gründen an zu schreien und trat gegen einen Geldausgabeautomaten. Nachdem sich der 43-Jährige weigerte, die Räumlichkeiten zu verlassen, musste die Polizei hinzugezogen werden. Letztlich verließ er die Bank ohne einen Schaden verursacht zu haben. Da für den 43-Jährigen bereits ein Hausverbot bestand, wurde gegen ihn eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

