POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Frankenthal (ots)

Ein 52-jähriger Mann aus Ludwigshafen befuhr mit seinem Pkw am 14.07.2021, gegen 14.00 Uhr, die Frankenstraße in Richtung Benderstraße. An der Kreuzung zur Benderstraße missachtete er die Vorfahrt einer 36-jährigen Frau aus Frankenthal, welche mit ihrem Pkw die Benderstraße in Richtung Europaring befuhr. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeug stark beschädigt, waren aber noch fahrbereit, weiterhin wurde die 36-jährige Frau und die 10-jährige Beifahrerin des Mannes aus Ludwigshafen leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

