FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 8. Juli 2021

Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 8. Juli 2021

Dresden (ots)

Das Einsatzaufkommen für den Krankentransport war am gestrigen Tage deutlich höher als an den letzten Tagen. Zur Spitzenlastabdeckung mussten teilweise zusätzliche Fahrzeuge durch die Berufsfeuerwehr besetzt werden. Der Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 196 Mal alarmiert. In 57 Fällen kam dabei ein Notarzt zum Einsatz. Acht Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 230 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu drei Brandeinsätzen und in 21 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu neun Fehlalarmen, welche durch automatische Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

Verkehrsunfall auf der Autobahn

Wann: 8. Juli 2021 16:37 - 18:45 Uhr Wo: BAB 4 Erfurt -Dresden

Aus noch unbekannter Ursache kam es zwischen einem LKW und einem PKW zu einem Verkehrsunfall. Die Anfahrt gestaltete sich für die Einsatzkräfte schwierig, da sich auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens ein langer Stau gebildet hatte und keine Rettungsgasse freigehalten wurde. Während durch den Rettungsdienst die Fahrzeuginsassen versorgt wurden, sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau sowie der Rettungswache Pieschen.

Im Lichte der angespannten Verkehrssituation auf der BAB 4 zwischen Wildsdruff und Dresden weisen wir noch einmal auf die hohe Priorität zum Bilden einer Rettungsgasse hin. Nur wenn die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Abschleppdienst schnell am Einsatzort sein können, wird den Verletzten rasch geholfen und die Unfallstelle zeitnah beräumt.

Verkehrsunfall

Wann: 8. Juli 2021 16:53 - 18:44 Uhr Wo: Bautzner Straße

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zu einem Verkehrsunfall alarmiert, bei dem aus noch zu ermittelnder Ursache ein PKW Ford und ein Kleintransporter miteinander kollidiert waren. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und es traten Betriebsmittel aus. Die Fahrzeuginsassen konnten sich aus eigener Kraft aus den Unfallfahrzeugen befreien. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und nahm auslaufende Betriebsmittel auf. Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Person. Hinsichtlich der Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt und der Rettungswache Neustadt.

PKW stößt gegen Baum

Wann: 8. Juli 2021 19:34 - 21:15 Uhr Wo: Hans-Grundig-Straße

Der Integrierten Regionalleitstelle Dresden wurde ein Verkehrsunfall gemeldet, bei welchem ein PKW BMW mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt sei. Als die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, bestätigte sich die Lage. Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits verlassen, während der Beifahrer noch verletzt im Fahrzeug saß. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und das Fahrzeug und schaffte zunächst eine Betreuungsöffnung zum Beifahrer. Der Fahrer wurde indes notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Im Verlauf des Einsatzes verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Beifahrers, so dass mit hydraulischem Rettungsgerät eine Sofortrettung durchgeführt wurde. Im Anschluss übernahmen der Rettungsdienst den Patienten und transportierte ihn nach Herstellung der Transportfähigkeit in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt und der Rettungswachen Striesen und Johannstadt.

