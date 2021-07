Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Feuerwehr rettet Personen von Fähre an Land

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann: 4. Juli 2021 13:50 - 15:00 Uhr Wo: Käthe-Kollwitz-Ufer

Aufgrund eines technischen Defektes war das Fährschiff "Johanna" der Dresdner Verkehrsbetriebe nicht mehr in der Lage das Ufer zu erreichen. Die Leitstelle der DVB alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, befand sich die Fähre etwa 10 Meter vom Johannstädter Ufer entfernt. Sieben Fahrgäste sowie der Fährführer befanden sich auf der Fähre. Die Einsatzkräfte ließen ein Rettungsboot zu Wasser und brachten die Fahrgäste von der Fähre an Land. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell