Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim - Sachbeschädigungsserie an PKW

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Wochenende im Bereich der Faulhaberstraße sowie des Michael-Müller-Rings in Bretzenheim mehrere Fahrzeuge und brachen diese teilweise auf.

An dem im Michael-Müller-Ring geparkten schwarzen Citroen Picasso schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und zerkratzten den Lack, entwendeten jedoch nichts.

Die in der Faulhaberstraße abgestellten Fahrzeuge wiesen äußerlich keine Beschädigungen auf, wurden jedoch durch die Täter geöffnet. Die Diebe entwendeten im Anschluss u. A. eine Geldbörse nebst Ausweisdokumenten und Bargeld sowie Elektronikartikel und andere Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum. Hierbei handelte es sich um einen grauen Opel Astra Kombi sowie einen weißen Ford Focus Kombi.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

