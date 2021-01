Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wechselbetrug im Verbrauchermarkt

Hückelhoven (ots)

Am Samstag (16. Januar), gegen 17.30, suchte ein unbekannter junger Mann den Kassierer eines Verbrauchermarktes an der Straße Am Landabsatz auf. Er wollte vier 100-Euro-Scheine gewechselt haben. Diesem Wunsch kam der Kassierer nach, allerdings bestand der junge Mann auf die Herausgabe von 200-Euro-Noten. Nach mehreren Hin- und Her-Wechsel-Aktionen verließ der junge Mann den Markt. Bei einer Überprüfung des Kassenbestandes stellte sich später heraus, dass 300 Euro fehlten. Der unbekannte Täter war etwa 20 Jahre alt, wirkte südländisch, sprach gebrochenes Deutsch und hatte schwarze, kurze, lockige Haare mit einem sogenannten "Undercut". Er war bekleidet mit blauer Jeans sowie schwarzer Winterjacke. Zeugen, die die Person gesehen haben oder Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Hückelhoven in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

