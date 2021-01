Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes

Erkelenz (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Gewerbestraße Süd verwickelte ein unbekannter männlicher Täter eine Frau aus Erkelenz am Freitag, 15. Januar, zwischen 19.20 und 19.40 Uhr, in ein vermeintliches Verkaufsgespräch. Er bot ihr eine Jacke zum Kauf an und lenkte sie so sehr ab, dass es ihm gelang, aus der Handtasche der Erkelenzerin ihre Geldbörse zu stehlen. Darin befanden sich Bargeld sowie persönliche Dokumente. Sie beschrieb den Mann als schlank, zirka 180 Zentimeter groß mit südländischem Aussehen und Drei-Tage-Bart. Er hatte eine schwarze Strickmütze auf dem Kopf, trug Mundschutz, dunkle Hose sowie ein dunkles Oberteil und Wanderschuhe. Das Kriminalkommissariat Erkelenz sucht nach Zeugen, die den Täter gesehen haben oder Angaben zu seiner Identität machen können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

