Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeuge beobachtet Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei einem Autofahrer auf der Spur, der in der Dornenstraße einen Unfall verursacht und Schaden angerichtet hat. Der Mann steht im Verdacht, am Dienstagabend beim Ausparken gegen einen Mazda MX5 gestoßen zu sein und diesen beschädigt zu haben. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er anschließend davon.

Ein Anwohner hatte den Vorfall jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen des VW Touran notiert. Er hinterließ seinem Nachbarn, dem das beschädigte Auto gehört, eine entsprechende Nachricht.

Der Mazda-Besitzer entdeckte die Notiz und den Schaden an seinem Auto am Mittwochmorgen und meldete sich bei der Polizei. Mit Hilfe des abgelesenen Kennzeichens hat die Polizei bereits den Halter des VW Touran ausfindig gemacht. Wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. |cri

