POL-PPWP: Müllcontainer geht in Flammen auf

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Müllcontainer ist am Mittwochabend in der Eichenstraße in Flammen aufgegangen. Gegen 19.45 Uhr wurde eine Zeugin auf den Brand aufmerksam und verständigte über Notruf Feuerwehr und Polizei.

Der Container stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Carport eines Wohnhauses. Das Feuer griff auch auf das Dach des Wohngebäudes über.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Verletzt wurde aber niemand.

Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen laufen. |cri

