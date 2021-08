Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer stürzt mit 1,84 Promille - Erkrath - 2108085

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein 40-jähriger Erkrather stürzte am Sonntag (15. August 2021) gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad in der Fußgängerzone der Beckhauser Straße in Erkrath-Hochdahl. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann vor, im Bereich einer Bodenwelle eine Kurve zu fahren und rutsche dabei ohne Fremdeinwirkung mit dem Vorderrad weg. Der Mann verletzte sich durch den Sturz leicht und wurde von Rettungskräften ambulant versorgt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille (0,92 mg/l). Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt sowie eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell