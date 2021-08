Polizei Mettmann

POL-ME: 32-Jähriger begeht Unfallflucht unter Alkoholeinfluss - Heiligenhaus - 2108082

Mettmann (ots)

Ein 32-jähriger Mülheimer hat ersten Erkenntnissen zufolge am Samstag (14. August 2021) gegen 21.50 Uhr in Heiligenhaus unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.

Das war geschehen:

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 21.50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht am Südring/Ecke Bayernstraße in Heiligenhaus. Etwa zeitgleich meldeten Passanten, dass an der Bushaltestelle "Abtskücher Straße" ein Pannenfahrzeug steht. Nachdem die Beamtinnen und Beamten beide Schäden in Augenschein genommen hatten, entstand schnell der Verdacht, dass der Fahrer des Pannenfahrzeugs an der Bushaltestelle - ein 32-jähriger Mann aus Mülheim an der Ruhr - für den Unfall etwa 500 Meter entfernt verantwortlich sein könnte.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Mülheimer mit seinem grauen Renault Twingo am Südring/Bayernstraße gegen einen geparkten Mercedes C 200 gefahren und hat diesen an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Renault Twingo wies an der rechten Fahrzeugseite erhebliche Schäden auf. Durch den Aufprall wurde der Außenspiegel abgerissen und das vordere rechte Rad war bis auf die Felge abgefahren, sodass sich eine lange Kratzspur über die Fahrbahn zog.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille (0,51 mg/l). Der 32-Jährige reagierte im Zuge der polizeilichen Maßnahmen sehr aggressiv und beleidigte die Beamtinnen und Beamten. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und auf der Wache Velbert durchgeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

