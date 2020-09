Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Radfahrer und Kind stoßen an der Bushaltestelle "Süderhofenden" zusammen/Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Flensburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (02.09.20), um 14.36 Uhr, befand sich ein sechsjähriger Junge in Begleitung eines Erwachsenen an der Bushaltestelle "Süderhofenden" in der Angelburger Straße. Als der Bus sich näherte, betrat der Junge vermutlich den Fahrradweg und es kam zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Dieser hielt auch prompt an, hatte aber keine Möglichkeit, seine Personalien zu hinterlassen, weil der Junge sofort von seiner Begleitung in die Diako verbracht wurde. Dort wurde das Kind u.a. mit einem Kieferbruch stationär aufgenommen.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 Jahre alt, ca. 176 cm groß, kurze, blonde Haare. Bekleidet mit einer braunen Hose und einem grauen Pullover. Der junge Mann war auf einem grauen Mountainbike unterwegs.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen dieses Verkehrsunfalls aufgenommen und bittet den Radfahrer um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell