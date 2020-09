Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Warnung vor Betrugsmasche "Falsche Gewinnversprechen"!

Als "Falsches Gewinnversprechen" wird seit längerer Zeit eine Betrugsmasche registriert, in deren Verlauf die potentiellen Opfer zur Preisgabe von Freischaltcodes von zuvor käuflich erworbenen Gutscheinkarten (u. a. Steam-, Amazon- und/oder Google-Play-Karten) veranlasst werden. Hintergrund sind zumeist Gewinnversprechen und die angebliche Notwendigkeit der Bezahlung anfallender Notar- und Transportkosten. Avisierte persönliche Übergaben werden von den Betrügern kurzfristig abgesagt und die fernmündliche Durchgabe der Freischaltcodes gefordert. In jüngster Vergangenheit nehmen die Fallzahlen stetig zu, wobei vornehmlich ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen an entsprechenden Verkaufsstellen der Gutscheinkarten diese im Gegenwert von einigen hundert bis zu einigen tausend Euro erwerben und anschließend ihr Geld an die Betrüger verlieren.

Bitte informieren Sie Ihre Familienangehörigen, Nachbarn, Freunde und Bekannten über diese perfide Betrugsmasche. Vor allem möchten wir als Polizei die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Verkaufsstellen solcher Gutscheinkarten bitten, sensibel zu sein: Kaufen vornehmlich ältere Kunden oder Kundinnen derartige Gutscheine mit hohem Gegenwert in Ihrem Geschäft, sprechen Sie diese bitte an und fragen Sie gezielt danach, ob diese Gutscheine für angebliche Gewinnversprechen gekauft werden. Informieren Sie uns bitte in solch einem Fall sofort über den Polizeiruf 110!

