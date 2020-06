Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall auf der BAB 3

In der Nacht zum Samstag kam es auf der BAB 3 zu einem Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Oberhausen kurz vor der Anschlussstelle Dinslaken Süd. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein PKW in die Mittelleitplanke und schleuderte auf die Fahrbahn zurück. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden aus dem PKW geschleudert und kamen abseits der Fahrbahn in der seitlichen Böschung zum Liegen. Dort wurden sie von zwei Notärzten versorgt und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser in Dinslaken und Duisburg transportiert. Ein weiterer Notarzt, der zufällig an der Unfallstelle war, unterstützte die Rettungsmaßnahmen. Durch das Unfallgeschehen war die betroffene Fahrtrichtung der Autobahn für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Nach ca. 2 Stunden konnte die alarmierte Einheit, der LZ Hauptwache, wieder einrücken.

