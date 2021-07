Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Motorradfahrer kommt von Straße ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Donnerstagabend, 29.07.2021, auf der L 163 zwischen Dettighofen und Jestetten ein Motorradfahrer zugezogen, der mit seiner Maschine von der Straße abgekommen war. Gegen 19:20 Uhr war der 35-jährige in einer Kurve nach links geraten und in eine Leitplanke geprallt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt er leichte Verletzungen und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Schweizer Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an Motorrad und Leitplanke liegt bei gut 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell