POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 17.07.2021

Peine (ots)

Beleidigung / Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Freitag, 16.07.2021, 23:45 Uhr 31224 Peine, Bahnhofsplatz

Am späten Freitagabend wurden Polizeibeamte zu einer Gaststätte am Bahnhofsplatz in Peine gerufen, da dort eine Person randaliert hatte. Der angetroffene Verursacher erhielt aufgrund seines Verhaltens zunächst einen Platzverweis für die Örtlichkeit, welchem er jedoch nicht nachkam. Als der 38-jährige Peiner zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden sollte, beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und trat nach einem 36-jährigen Polizeibeamten. Der Beamte blieb unverletzt. Es gelang den Polizeibeamten schließlich die Person in Gewahrsam zu nehmen. Gegen den Verursacher wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Freitag, 16.07.2021, 07:25 Uhr 38159 Vechelde, Peiner Straße

Einer Polizeistreife fiel am Freitagmorgen ein 56-jähriger Vechelder mit seinem Kleinkraftrad auf der Peiner Straße in Vechelde auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet.

