POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 17.07.2021

Samstag, 17.07.2021, 02:45-03:00 Uhr: Häusliche Gewalt/ Mammutring In der Nacht zum Samstag kam es zwischen zwei ehemaligen Lebenspartnern in einer Wohnung zu Streitigkeiten, in dessen Verlauf der 30-Jährige Mann einmal mit der flachen Hand in das Gesicht der 32-Jährigen Frau schlug. Weiterhin randalierte er derart stark in der Wohnung, sodass mehrere Einrichtungsgegenstände beschädigt worden. Die eingesetzten Polizeibeamten eröffnetem dem Beschuldigten das Strafverfahren und sprachen diesem einen Platzverweis aus.

Samstag, 17.07.2021, 02:05-02:17 Uhr: Körperverletzung/ Am Bauerngraben Ein Anrufer meldete der Polizei Salzgitter auf offener Straße eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen einer weiblichen und einer männlichen Person im Bereich der Straße Am Bauerngraben. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Täters oder des Opfers. Zeugen werden gebeten sich unter: 05341-1897-0 an die Polizei Salzgitter zu wenden.

Freitag, 16.07.2021, 23:37 Uhr und 23:50 Uhr: Verkehrskontrollen Osterlinde/ Watenstedt Am späten Freitagabend kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter den 40-Jährigen Führer eines grauen Audis im Stadtteil Osterlinde. Dabei mussten sie feststellen, dass dieser derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand der Fahrzeugführer zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle nicht nur unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, auch ein Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Als Folge ergaben sich neben der Einleitung entsprechender Verfahren, auch die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Auch im Stadtteil Watenstedt kontrollierte die Polizei zur selben Zeit einen 29-Jährigen Führer eines Peugeot. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass dieser auch unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Nach der Durchführung einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessung, wurde dem Betroffenen die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens bekannt gegeben sowie die Weiterfahrt bis zu seiner Ausnüchterung untersagt.

Freitag, 16.07.2021, 23:25 Uhr: Verkehrsunfallflucht Ein weiterer Vorfall im Straßenverkehr beschäftigte die Polizei Salzgitter in den letzten Zügen des gestrigen Freitages. Ein 27-Jähriger Fahrzeugführer touchierte dabei in der Swindonstraße mit seinem Pkw während der Fahrt ein geparktes Fahrzeug. Anschließend setzte er dennoch seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensbegleichung zu kümmern. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte den flüchtigen Fahrzeugführer kurze Zeit später kontrollieren. Während der Sachverhaltsaufnahme mussten die Beamten auch hier eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers feststellen. Neben der Durchführung einer Blutentnahme und der Beschlagnahme seines Führerscheins, ermittelt die Polizei nun auch wegen der Verkehrsunfallflucht sowie einer Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn.

