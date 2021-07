Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 17. Juli 2021

Wolfenbüttel (ots)

Illegale Müllentsorgung, Veltheim, Friedhof, 09.07.21 bis 16.07.21. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Samtgemeinde meldet eine illegale Müllentsorgung auf einer Wiese zum Friedhof Veltheim. Bislang uT legten dort widerrechtlich ein Sideboard ab. Im Sideboard werden Unterlagen gefunden, welche Rückschlüsse auf den Verursacher zulassen. ................................................................... Böschungsbrände, Freitag, 16.07.21 / 16:00 bis 17:00 Uhr Verkehrsteilnehmer melden einen Böschungsbrand an der Kreisstraße 5 zwischen Hötzum und der Ampelnstedter Kreuzung sowie an der Kreisstraße 628 zwischen Dettum und Mönchevahlberg. Beide Brände (geringes Ausmaß) konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Hinweise auf vorsätzliches Handeln ergaben sich nicht. ................................................................... Aufgefundenes Kind, Wolfenbüttel, Am Exer, Freitag, 16.07.21 / 15:20 Uhr. Durch Passanten wurde am Exer ein 7- jähriger Junge aufgefunden. Dieser hatte sich offensichtlich beim Spielen verlaufen und fand nicht mehr nachhause. Durch die eingesetzten Beamten konnte die Wohnanschrift ermittelt werden. Der Junge wurde nachhause gebracht und dort dem Vater übergeben.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell