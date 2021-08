POL-ME: Zum Schulstart - bitte achten Sie auf unsere "i-Dötzchen" - Kreis Mettmann - 2108083

Polizei Mettmann

Mettmann

Am Mittwoch, 18. August 2021, beginnt in Nordrhein-Westfalen und somit auch im Kreis Mettmann nach den Sommerferien wieder die Schule. Für alle Verkehrsteilnehmer.innen heißt es somit in den kommenden Tagen: "Brems Dich! Schule hat begonnen!". Denn die Jüngsten unter den Verkehrsteilnehmern benötigen insbesondere in den ersten Tagen besondere Beachtung und sind auf Ihre Rücksichtnahme angewiesen.

Die Polizei Mettmann appelliert aus diesem Grund an alle Verkehrsteilnehmer besonders vorsichtig zu fahren, insbesondere im Bereich von Schulwegen und an Schulen.

Denn, Kinder können Entfernungen und Geschwindigkeiten im Straßenverkehr nur schlecht einschätzen und sind daher insbesondere beim Überqueren von Straßen häufig noch etwas verunsichert. Achten Sie daher auf Kinder, die am Straßenrand stehen! Seien Sie jederzeit bremsbereit und fahren Sie vorsichtig heran!

Lassen Sie sich nicht ablenken: Ihre Augen gehören immer und gerade zu Schulbeginn auf die Straße und nicht aufs Handy, Radio oder Navigationsgerät! Vermeiden Sie es unter allen Umständen, im Blindflug unterwegs zu sein!

Kinder haben aufgrund ihrer geringeren Größe eine komplett andere Wahrnehmung des Straßenverkehrs als Erwachsene. Dies gilt vor allem an allgemein schlecht einsehbaren Stellen, wie zum Beispiel an Straßen, an denen geparkte Autos oder andere Hindernisse die Sicht behindern. Achten Sie als erwachsener Verkehrsteilnehmer daher bitte an solchen Stellen immer unbedingt auf Kinder, die möglicherweise zwischen geparkten Autos auf die Straße laufen könnten.

Vergewissern Sie sich bitte auch beim Abbiegen und Herausfahren aus Grundstückseinfahrten, dass der Weg frei ist. Hinter einer Mauer oder einer Hecke könnte ein Kind zu Fuß auf dem Weg zur Schule sein.

Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer wird die Kreispolizeibehörde Mettmann in den kommenden Tagen in den Städten des Kreises Mettmann im Umfeld der zahlreichen Schulen selbstverständlich verstärkte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchführen, nicht angemessenes Verhalten im Einzelfall ansprechen und im Bedarfsfall auch konsequent sanktionieren. Die Polizei im Kreis Mettmann wünscht an dieser Stelle allen "i-Dötzchen" einen gelungenen Schulstart und allen Schülerinnen und Schülern einen sicheren Schulweg und einen guten Start in das neue Schuljahr.

