Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sexualdelikt am 20. Juni an den Waldauer Kiesteichen: Kriminalpolizei Kassel bittet um Hinweise auf zwei unbekannte Täter

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Waldau: Die Kriminalpolizei in Kassel sucht Zeugen einer Vergewaltigung, die sich am Sonntag, den 20. Juni 2021, gegen 22 Uhr, in einem kleinen Waldgebiet an den Waldauer Kiesteichen in Kassel ereignet haben soll. Ein 20-Jähriger aus Kassel war dort seinen Angaben zufolge von zwei ihm unbekannten Männern festgehalten und anschließend das Opfer eines Sexualdeliktes geworden. Die nach Erstattung der Anzeige durch den 20-Jährigen angestellten Ermittlungen erbrachten bislang keine konkreten Hinweise auf die beiden unbekannten mutmaßlichen Täter, weshalb Staatsanwaltschaft und Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung bitten.

Bei dem Tatort handelt es sich um das bewaldete Naturschutzgebiet "Waldauer Kiesteiche" an der Schnittstelle der Autobahn 49 und der Landesstraße 3460. Dieses Gebiet erreicht man fußläufig vom Parkplatz an den Messehallen über eine Autobahnunterführung oder direkt von der Landstraße aus. Die Fluchtrichtung der mutmaßlichen Täter ist derzeit nicht bekannt.

Die Männer, die beide Deutsch mit einem nicht weiter bekannten Akzent gesprochen haben sollen, können wie folgt beschrieben werden:

1.) Männlich, ca. 1,73 Meter groß, 40 bis 60 Jahre alt, dickliche Statur, schwarz-graue Haare

2.) Männlich, ca. 1,80 Meter groß, muskulöse Statur

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell