Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Transporter drängt Radfahrer ab und flüchtet; Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel - Harleshausen:

Zeugen eines Unfalls, der sich am vergangenen Donnerstag, im Kasseler Ortsteil Harleshausen, auf der L3420, ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichteten, ist am Donnerstag, 24.06.2021, 10.45 h, ein weißer Transporter auf der Harleshäuser Straße, aus Richtung Wolfhager Straße herkommend, in Richtung Loßbergstraße unterwegs gewesen. Als vor dem Transporter ein weiteres Fahrzeug nach links in die Igelsburgstraße abbiegen wollte, überholte der Fahrer des weißen Transporters rechts und wich dabei auf den dortigen Fahrradweg aus. Hier kam er dem dort fahrenden 66-jährigem Mountainbike-Fahrer gefährlich nahe, sodass dieser sein Rad stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch das starke Abbremsen verlor der Radfahrer die Kontrolle und stürzte. Bei dem Sturz trug er leichte Verletzungen, wie Schürfwunden an Händen und Beinen davon. Am Mountainbike entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.00 Euro. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt in Richtung Loßbergstaße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die zuständigen Ermittler erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung Hinweise auf den Verursacher zu erhalten. Die Unfallanzeige wurde am 28.06.2021 erstattet.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang bzw. den Unfallverursacher geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

