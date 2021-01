Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auffahrunfall auf Holländischer Straße: Beifahrerin schwer verletzt, zwei Autos Totalschaden

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Bei einem Auffahrunfall auf der Holländischen Straße in Kassel ist am gestrigen Dienstagabend die Beifahrerin in einem der Wagen schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden. An beiden Fahrzeugen war zudem ein Totalschaden entstanden. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 21.000 Euro beziffert.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 18:10 Uhr stadteinwärts, in Höhe der Fußgängerampel an der Ludwigstraße. Eine 60-Jährige aus Lohfelden hatte mit ihrem 5er BMW auf dem rechten Fahrstreifen im Rückstau der roten Ampel angehalten. In ihrem Wagen saß zudem noch eine 48-Jährige, ebenfalls aus Lohfelden. Ein mit seinem Opel Astra von hinten kommender 34-Jähriger aus Kassel hatte den Fahrstreifen von links nach rechts gewechselt. Offenbar aus Unachtsamkeit fuhr er dort ohne zu Bremsen auf den stehenden BMW der beiden Frauen auf. Dabei war die 48-Jährige verletzt worden. Sie musste von der Feuerwehr anschließend aus dem Fahrzeug befreit werden. Der BMW und der Astra mussten abgeschleppt werden.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Holländische Straße zwischen Westring und Holländischem Platz kurzzeitig gesperrt werden. Es kam vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

