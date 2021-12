Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kleve-Materborn (ots)

Über eine Balkontür in der ersten Etage stiegen unbekannte Täter am Samstag (11.12.2021) zwischen 14:50 Uhr und 23:45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Ruppenthaler Weg ein.

Sie durchsuchten das Haus und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein Mobiltelefon der Marke Samsung. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang, nimmt die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell