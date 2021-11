Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr befuhr der 51-jährige Lenker eines Ford Transit die Beethovenstraße in Benningen am Neckar in Richtung Ludwigsburger Straße. Beim Queren der Ludwigsburger Straße übersah er einen von rechts kommenden BMW 220d und kollidierte mit diesem. Der ebenfalls 51-jährige Lenker des BMW erlitt leichte Kopfverletzungen und wurde durch die anwesenden Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der BMW war aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Fahrer des Ford Transit blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

