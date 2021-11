Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Fahrzeug kracht in Hauswand

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Audi A5 die Enzgasse in Fahrtrichtung Gerberstraße in Vaihingen an der Enz. In der dortigen Linkskurve verlor der Unfallverursacher, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hinsichtlich der zum Unfallzeitpunkt herrschenden Straßen- und Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte daraufhin mit einem Wohnhaus, welches sich rechtsseitig von der Gerberstraße befindet. Durch den Aufprall erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen und wurde durch die anwesenden Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Schaden an der Hauswand ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Fahrzeug war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell