Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag nutzte die bislang unbekannte Täterschaft die Abwesenheit des Wohnhauseigentümers aus, um in dessen Wohnhaus einzudringen, welches sich in Grafenau im Ortsteil Döffingen am Kapellenberg befindet. Erbeutet wurden Schmuck und Bargeld. Personen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen unter der Telefonnummer 07031 20405 0 zu melden.

