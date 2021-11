Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim (Landesstraße 1125): Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 1125 von Bietigheim nach Sachsenheim ein Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Mutter und ihr Sohn schwer verletzt wurden. Gegen 14:45 Uhr befanden sich zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt auf der Anfahrt zu einem Einsatz und sind dafür mit eingeschaltetem Signal aus dem Industriegebiet bei Sachsenheim von der Industriestraße auf die Landesstraße eingebogen. Die 36-jährige Lenkerin eines VW Golf und ein weiterer Verkehrsteilnehmer blieben an der Einmündung stehen, um den Rettungskräften Platz zu machen. Der 56-jährige Lenker eines Mercedes-Benz Sprinters mit Anhänger bemerkte das Verkehrsgeschehen vor ihm zu spät und fuhr der Lenkerin des VW-Golf hinten auf. Durch den Aufprall wurden die Lenkerin und ihr 7-jähriger Sohn schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Lenker des Sprinters blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 40.000 Euro, die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

