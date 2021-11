Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Audi-Fahrer verunfallt und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 19:50 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Audi die Kreisstraße 1680 von Cleebronn (Landkreis Heilbronn) kommend in Richtung Bönnigheim. Kurz vor dem Ortseingang verlor der Audi-Lenker vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr im Grünstreifen entlang der Böschung. Nach der Kollision mit einem Leitpfosten lenkte der 25-Jährige mutmaßlich gegen und kam in Folge dessen nach links von der Fahrbahn ab, wo er erneut mit einem Leitpfosten kollidiert. Auch hier versuchter er vermutlich wieder auf die Fahrbahn zurück zu gelangen und lenkte gegen, wobei er abermals nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach einer weiteren Kollision mit einem Leitpfosten kam sein Fahrzeug letztlich zum Stehen. Der Fahrer des Audi wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sein 23-Jähriger Beifahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Durch den Unfall wurde das Fahrzeug stark beschädigt. Fahrzeugteile hatten sich auf der Fahrbahn verteilt. Ein Zeuge, der auf den Unfall aufmerksam geworden war, half den Verunfallten beim Aufsammeln der Fahrzeugteile und verständigte die Polizei. Danach flüchtete der Audi-Fahrer in ein nahegelegenes Schrebergartengrundstück und stellte hier den verunfallten Pkw ab. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen konnte an der Unfallstelle nur durch Spuren, die das Unfallfahrzeug hinterließ, dieses in dem Schrebergarten auffinden, vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Dieser kam kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug zurück. Er dürfte alkoholisiert gewesen sein. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

