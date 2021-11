Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Beamte der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nahmen am Mittwochabend einen 18-jährigen Rollerfahrer und dessen 17-jährigen Mitfahrer fest, die sich zuvor eine Verfolgungsfahrt mit ihnen geliefert hatten. Die Polizisten, die gegen 17:30 Uhr mit einem zivilen Dienstfahrzeug im Bereich der Waldenbucher Straße in Sindelfingen unterwegs waren, konnten beobachten, dass an einem Motorroller das Rücklicht nicht funktionierte. Aus diesem Grund sollte der Roller, der mit zwei Personen besetzt war, einer Kontrolle unterzogen werden. Am Zivilfahrzeug wurden hierauf Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet und die Beamten signalisierten dem Rollerfahrer ein Anhaltezeichen. Der Rollerfahrer beschleunigte daraufhin stark und fuhr über die Steinenbronner Straße bis zum Fußweg Nauklerstraße davon und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei drehte sich sein 17-jähriger Mitfahrer immer wieder zum Dienstfahrzeug um. Da die Weiterfahrt für den Dienstwagen aufgrund eines Verkehrspollers schließlich nicht mehr möglich war, verfolgten die Beamten den Roller zu Fuß. Es gelang einem Beamten den Roller einzuholen und zu stoppen. Hierbei kippte der Motorroller um und der Fahrer sowie dessen Mitfahrer konnten vorläufig festgenommen werden. Direkt neben dem Roller fanden die Beamten Marihuanablüten auf. Im Nachgang wurde bekannt, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz einer nötigen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad ist und zudem vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogen-Vortest verlief positiv, so dass sich der 18-Jähriger einer Blutentnahme unterziehen musste. Er muss mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogenbeeinflussung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

