Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag 17:00 Uhr und Freitag 00:30 Uhr über ein Badezimmerfenster in ein Wohnhaus im Lorchensteinweg in Sindelfingen ein. Nachdem die Täter zunächst über das Erdgeschoss nicht ins Wohnhaus gekommen waren, nutzten sie eine aufgefundene Leiter, um auf das Garagendach zu steigen und anschließend über das Obergeschoss in das Haus einzudringen. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Schmuck in dreistelliger Höhe. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

