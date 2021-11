Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter stößt 29-Jährigen aus Bus

Ludwigsburg (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann wurde am Donnerstag gegen 13.00 Uhr an der Haltestelle "Landratsamt Ludwigsburg" in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg unvermittelt von einem noch Unbekannten aus einen Bus der Linie 421 gestoßen. Ein Fahrkartenkontrolleur hatte den unbekannten Täter zuvor im Bus nach einem gültigen Fahrausweis befragt. An der Haltestelle nutzte dieser die Gelegenheit und flüchtete über die hintere Bustür ins Freie, wobei er den 29-Jährigen schubste, um sich freie Bahn zu schaffen. Der Attackierte erlitt leichte Verletzungen. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt sein, ist 170 bis 175 cm groß und hat einen dunklen Teint. Er trug eine grüne bzw. helle Jacke, eventuell eine Jeans und einen Mund-Nase-Schutz. Weitere Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell