Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Räuber erbeutet vierstelligen Betrag

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag betrat ein noch unbekannter Täter kurz nach 18.00 Uhr ein Schuhgeschäft in der Heilbergstraße in Oberjettingen und forderte von einer 20 Jahre alten Mitarbeiterin, die die Kasse betreute, unter Vorhalte eines Küchenmessers Bargeld. Nachdem eine zweite 23 Jahre alte Mitarbeiterin hinzugekommen war, wurde dem Täter ein vierstelliger Bargeldbetrag übergeben. Der Unbekannte verließ das Geschäft anschließend und flüchtete in unbekannte Richtung. Die beiden Frauen alarmierten hierauf umgehend die Polizei. Das Polizeirevier Herrenberg führte, unterstützt durch Beamte des Polizeipräsidiums Pforzheim, Fahndungsmaßnahmen durch, die jedoch nicht zum Feststellen eines Tatverdächtigen führten. Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß sein. Er hat dunkle Haare und wurde als südländischer Typ beschrieben. Der Mann hatte sein Gesicht bis zur Nase mit einer Stoff-Maske mit "Sponge Bob"-Aufdruck bedeckt und eine Kapuze über den Kopf gezogen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell