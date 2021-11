Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Rauchentwicklung in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt elf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feierwehr Tamm rückten am Donnerstag gegen 12:30 Uhr in die Stuttgarter Straße in Tamm aus. Ein Zeuge hatte Rauch im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses festgestellt. Am Einsatzort stellte sich heraus, das ein Bewohner mutmaßlich ein Messer auf einer eingeschalteten Herdplatte liegen gelassen hatte. Die Wohnung wurde belüftet, Löschmaßnahmen waren nicht notwendig. Der Bewohner wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

