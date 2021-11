Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Heckscheibe beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag schlug ein noch unbekannter Täter, der sein Unwesen in der Hofstattstraße in Münchingen trieb, die Heckscheibe eines geparkten Nissan ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Aus dem Fahrzeug wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, zu melden.

