Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht mit 8.000 Euro Sachschaden auf Baumarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Böblinger Straße in Sindelfingen war ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr in einen Unfall verwickelt. Der Unbekannte touchierte einem geparkten Skoda und machte sich im Anschluss aus dem Staub. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet um Hinweise zu dem unbekannten Fahrer, der dem Schadensbild nach mit einem höher gelegten PKW oder einem LKW unterwegs war.

