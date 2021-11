POL-GI: Enkeltrick hat Erfolg - Goldmünzen übergeben + Heftige Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle + VW rollte in Gartenzaun

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 05.11.2021:

Langgöns: Enkeltrick hat Erfolg - Goldmünzen übergeben

Am Mittwochnachmittag erbeutete sogenannte Enkeltrickbetrüger in Langgöns - Cleeberg Goldmünzen. Offenbar hatten die Betrüger eine "Abholerin" nach Cleeberg geschickt, um die etwa 50 Münzen abzuholen. Diese Frau, die sich gegen 16.00 Uhr in Cleeberg aufgehalten haben soll, wird auf ein Alter von etwa 20 Jahren geschätzt und soll mit 150 Zentimeter auffällig klein sein. Die Unbekannte soll schmal sein, einen dunklen Teint haben und die dunklen Haare zu einem Zopf zusammengebunden haben. Sie trug eine Hose und einen Anorak. Offenbar hatten Komplizen der "Abholerin" die 82 - Jährige am späten Mittwochvormittag angerufen. Am Telefon gab sich eine Frau als deren Enkelin aus und gab glaubhaft an, dass sie wegen des Kaufs einer Eigentumswohnung in Frankfurt dringend Geld benötige. Offenbar brachten die Anrufer die Seniorin dann dazu, ihre Goldmünzen an eine ihr unbekannte Person, die vor dem Haus wartete, zu übergeben. Erst einen Tag später, als die richtige Enkelin mit ihrer Oma telefonierte, flog der Schwindel auf. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Polizeieinsatz in der Hindemithstraße

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24 - und einem 20 - Jährigen kam es am Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, in der Hindemithstraße. Offenbar wurde eine Person dabei verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Schwarzes Damenrad weg

Im Eichendorffring wurde zwischen Montag und Mittwoch ein Fahrrad der Marke Pegasus entwendet. Die Täter hatten offenbar das Schloss aufgebrochen und das Rad des Typs Premio mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Schlag ins Gesicht bekommen

In der Ludwigstraße kam es am frühen Freitagmorgen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 20 - Jährigen. Ein Unbekannter hatte ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der Schläger soll auffallend groß (etwa 190 Zentimeter) sein und dunkle Haare haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Heftige Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle

An der Bushaltestelle Eichendorffring kam es am Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, zu einem Angriff auf einen 22 - Jährigen. Offenbar wurde er von einer männlichen Person attackiert. Anschließend soll der Unbekannte ihn mittels Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Auch nachdem der 22 - Jährige zu Boden ging, ließ der Angreifer nicht locker und trat mehrfach auf ihn ein. Der Geschädigte musste dann in einem Krankenhaus behandelt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Parken Ford touchiert

Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken touchierte am Donnerstag (04.November) ein Unbekannter in der Sudetenlandstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Ford an der hinteren, linken Seite. Der schwarze Focus stand zwischen 03.00 Uhr und 08.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 25. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang Unbekannter in einem LKW befuhr am Freitag (05.November) gegen 10.10 Uhr die Bundesstraße 429 von Wettenberg nach Heuchelheim. Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Beim Ausparken LKW gestreift

Am Donnerstag (04.November) gegen 13.00 Uhr parkte ein zunächst Unbekannter aus einer Parklücke in der Straße "Schur" aus und streifte dabei einen geparkten LKW. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 700 Euro zu kümmern. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 93-Jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Außenspiegel in Parkhaus beschädigt

Am Dienstag (26.Oktober) zwischen 07.45 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in einem Parkhaus in der Gaffkystraße den linken Außenspiegel eines weißen VW Golf. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 750 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: LKW auf Parkplatz beschädigt

4.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines LKW nach einer Unfallflucht von Donnerstag (04.November) zwischen 05.00 Uhr und 10.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Landstraße 3481 bei Nieder-Bessingen. Vermutlich beschädigte ein unbekannter LKW das Fahrzeug an der vorderen, linken Ecke des Führerhauses. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Anhänger in Marburger Straße beschädigt

Nur 30 Minuten parkte ein VW mit Anhänger am Mittwoch (03.November) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marburger Straße. Offenbar zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter den Anhänger und fuhr anschließend davon. Der Sachschaden wird auf 120 Euro geschätzt. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen VW Golf II. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Zusammenstoß im Kreisel

Ein 51-jähriger Mann mit einer Daimler Arbeitsmaschine befuhr am Freitag (05.November) gegen 05.25 Uhr die Bachstraße in Richtung Gießener Straße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisel übersah der Fahrer der Arbeitsmaschine offenbar einen 41-jährigen Mann in einem VW. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: VW rollte in Gartenzaun

Am Donnerstag (04.November) gegen 12.50 Uhr parkte ein 83-jähriger Mann aus Grünberg einen VW am Fahrbahnrand der Condomer Straße. Offenbar sicherte der VW-Fahrer das Fahrzeug nicht gegen Weiterrollen. Das Fahrzeug machte sich selbstständig, rollte quer über die Fahrbahn und prallte in einen Gartenzaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim: Vorfahrt missachtet

Eine 19-jährige Frau aus Gießen in einem Audi befuhr am Donnerstag (04. November) gegen 15.15 Uhr die Straße "Am Erlenhof" in Richtung Fortweg. Im Kreuzungsbereich missachtete die Audi-Fahrerin offenbar die Vorfahrt einer 27-Jährigen in einem Seat, die auf dem Fortweg in Richtung Watzenborn-Steinberg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro entstand. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B49/Gießen: Bremsvorgang nicht bemerkt

Ein 45-jähriger Mann aus Wettenberg in einem VW und eine 31-jährige Frau aus Gießen in einem Mini befuhren hintereinander den Beschleunigungsstreifen der Bundesstraße 49 aus Richtung B429 kommend. Als der Wettenberger am Ende des Beschleunigungsstreifens stoppte, bemerkte die Mini-Fahrerin den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 20.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

