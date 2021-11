Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Scheibe eingetreten

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch gegen 19:50 in der Bahnhofstraße in Besigheim eine Scheibe einer Bankfiliale beschädigt. Ein Zeuge, der zur Tatzeit in der Filiale am Bankautomaten stand, konnte beobachten wie der Täter von außen die Scheibe eintrat. Er konnte lediglich mitteilen, dass der Täter weiße Turnschuhe der Marke Nike trug. Der Zeuge verständigte im Anschluss die Polizei. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, bittet weitere Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell