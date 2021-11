Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter zündet Papiertonne an

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter steckte am Mittwoch gegen 20:30 Uhr eine Altpapiertonne in der Feldbergstraße in Böblingen in Brand, wodurch ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstand. Das Feuer konnte vom Geschädigten selbst mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet Zeugen um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell