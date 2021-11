Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Hohenhaslach: Graffiti festgestellt

Ludwigsburg (ots)

Bei einer Streifenfahrt entdeckten Beamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz am Dienstag gegen 14.50 Uhr in der Freudentaler Straße in Hohenhaslach ein Graffiti. Ein bislang unbekannter Täter hinterließ auf einer Wand einen etwa 15 Meter x 1,5 Meter großen Schriftzug, der die derzeitigen Corona-Maßnahmen anprangert. Vermutlich dürfte das Graffiti zwischen Montag und Dienstag aufgebracht worden sein. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen.

