Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung - Hermeskeil, Kaufland/Globus Parkplatz

Trier (ots)

In der Nacht vom Samstag, den 30.01.2021, ca. 22:30 Uhr auf Sonntag, den 31.01.2021 kam es in Hermeskeil auf dem Kaufland/Globus Parkplatz zu einer Sachbeschädigung an den dort abgestellten Einkaufswägen. Dort haben bisher unbekannte Täter mindestens zwei Einkaufswagen stark beschädigt und weitere auf dem gesamten Parkplatz verteilt. Weiter wurde eine nicht unerhebliche Menge Verpackungsmüll auf dem gesamten Parkplatz hinterlassen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell