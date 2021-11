Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen zu Unfall in Tiefgarage in der Karlstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Tiefgarage eines Wohnhauses in der Karlstraße in Böblingen zu einem Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei. Gegen 15.45 Uhr wurde ein 74 Jahre alter Bewohner in der Tiefgarage verletzt aufgefunden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Mann mit einem Fahrrad gestürzt sein könnte. Zeugen, die den Unfall beobachteten, konnten jedoch bislang nicht ermittelt werden. Das Fahrrad wurde durch Beamte des Polizeireviers Böblingen sichergestellt. Der schwer verletzte 74-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht dringend Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell