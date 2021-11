Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Umweltsünder entsorgen Müll in der Landschaft (02.11.2021)

Bild-Infos

Download

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine größere Menge an entsorgten Hausmüll haben städtische Mitarbeiter am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 523 zwischen Schwenningen und Tuningen gefunden. Sie verständigten die Polizei, deren Ermittlungen sie zu einer 29-jährigen Frau aus einer Nachbargemeinde führten. Die Umweltsünderin erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe eines dreistelligen Betrages und sie muss die Kosten für die fachgerechte Entsorgung ihres Mülls tragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell