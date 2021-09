Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: angetrunkener Mann ohne Fahrerlaubnis versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen

Demmin (ots)

Am 09.09.2021 wollten Beamte des Polizeihauptreviers Demmin gegen 00:45 Uhr einen grauen Skoda am Demminer Hanseufer einer Kontrolle unterziehen. Nachdem der Fahrer sein Fahrzeug kurz stoppte, versuchte er sich durch Flucht über den Kahldenwallweg der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam der Pkw von der Straße ab und beschädigte hierdurch eine Grünfläche. Ungeachtet dessen setzte er seine Fahrt mit weiterhin sehr hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet Demmins fort. Über die B194 verließ der Fahrer schließlich die Ortschaft in Richtung Stavenhagen. Trotz des Fluchtversuchs gelang es den Beamten den Sichtkontakt zum Fahrzeug zu behalten. Nach weiteren ca. 7km konnte der Skoda letztendlich auf Höhe der Ortschaft Pentz durch die Beamten gestellt werden.

Es stellte sich heraus, dass der 42-jährige deutsche Fahrzeugführer aus der Hansestadt nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und darüber hinaus erheblich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,53 Promille Atemalkohol. Daraufhin wurde im Krankenhaus in Demmin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Nun ermittelt die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit sowie Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.

